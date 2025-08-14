きょう（14日）午後、千葉県南房総市で、知人と海に泳ぎに来ていた60代くらいの男性が溺れ、死亡しました。きょう午後1時半ごろ、南房総市白浜町の海で、知人2人と泳ぎに来ていた60歳くらいの男性が溺れました。知人2人が海から上がった後、男性だけ上がってこなかったため、知人らが捜したところ、男性がうつ伏せで海に浮いていたということです。男性は知人らに救助され、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡