人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）落ち込みがちな日。ちょっとした買い物で気分転換すると◎。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）友人とぶつかると収拾がつかなくなりそう。一刻も早く仲直りを。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）困った時