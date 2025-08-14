２０代女性に対する不同意わいせつの罪で、１審で有罪判決を受けた５０代の警部補について、大阪府警は停職の懲戒処分を下しました。停職６か月の懲戒処分を受けたのは、大阪府警平野署地域課に所属する男性警部補（５３）です。男性警部補は、２０２３年１１月に奈良県香芝市の路上で女性（２０代）の胸を複数回揉むなどしたとして、不同意わいせつの罪で逮捕・起訴され、「私は絶対に犯人ではない」と無罪を主張していましたが、