国の史跡で発掘中に大量の樹木が見つかりました。何者かが埋めたとみられています。遺跡で見つかった大量の樹木。大阪府和泉市によりますと、去年６月、和泉市と泉大津市にまたがる池上曽根遺跡で発掘調査中、樹木が埋まっているのが見つかったということです。市が調べたところ、東西約２８ｍ、南北約１８ｍの範囲で地面が数か所、深さ２ｍほど掘られていて、数年以内に伐採されたとみられる大量の樹木が埋まっていたという