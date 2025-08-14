徳島県海陽町の海部川で8月13日に起きた水難事故で、心肺停止の状態で搬送されていた20代のインドネシア人男性が死亡しました。8月13日午後3時すぎ、徳島県海陽町の海部川で、「外国人1人がおぼれている」と119番通報がありました。警察によりますと、溺れたのは同町内に住むインドネシア国籍の船員の男性（26）で、周囲にいた人たちによって引き上げられ、心肺停止の状態で搬送されましたが、14日午後3時すぎに病院で死亡が