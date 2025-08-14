【モデルプレス＝2025/08/14】プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜が14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ撮影風景を公開した。【写真】本田真凜、美脚輝く写真集撮影動画◆本田真凜、美しい脚際立つミニスカート姿を披露本田は8月21日に発売する1st写真集「MARIN」（講談社）について、「写真集発売まで後1週間。そして 電子書籍の販売が決定致しました。＋8ページ追加という事で、何千枚と