【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の鈴木亮平が14日、都内で行われた「劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』大ヒット御礼舞台挨拶」に、共演の江口洋介、菜々緒とともに登壇。シリーズ化に言及した。【写真】「TOKYO MER」サプライズ登場した出演者◆鈴木亮平、10歳からの手紙に喜び本作は、2021年にTBS系日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」の劇場版第2弾。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待