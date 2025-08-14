中国・重慶市にあるモノレールが吸い込まれていくように見える建物/Sky_Blue/iStock Unreleased/Getty Images（ＣＮＮ）カナダ出身の旅行コンテンツクリエーター、ジョシュア・グビさんは２０２４年１１月に初めて中国・重慶市を訪れた際、ＳＮＳで見た街が現実にはあれほど素晴らしい場所ではないのではないかと心配していた。中国南西部の山岳地帯に位置する大都市・重慶は複雑かつ多層的な構造で知られ、中国の「８Ｄ都市」と呼