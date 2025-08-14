漫画家の小林よしのり氏が１３日、ブログを更新し、「脳梗塞で左半身に痺れ、脳検査で脳内に血栓があちこちあるということで入院」と、脳梗塞を患っていることを公表した。小林氏は入院し「ＨＣＵに入れられて、食事なし、点滴で生きている」と投稿。「２週間と言われているが、必ず１週間以内に脱獄したい」ともつづった。「消灯時間になったら、スマホで茶魔のシナリオを書き出したが、アイデアが湯水のように湧き出て、止ま