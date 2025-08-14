TOKYO MXは14日、情報バラエティー番組「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）の番組公式サイトを更新。同番組の月曜コメンテーター、マツコ・デラックスが15日に都内で開催される放送5000回記念の公開生放送を欠席すると発表した。公式サイトで「8月15日(金)開催の『祝！放送5000回記念5時に夢中！万博』におけるマツコ・デラックスさんの出演について、いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と発表し