ガールズメタルバンドのALDIOUSが13日、東京・豊洲PITで、無期限活動休止前ラストツアー「TheDominatorsLastStanding2025」最終東京公演を行った。08年に結成し、大型フェスにも多数出演。何度もメンバーの加入、脱退を経て活動を継続していたが、今年5月に、メンバーの人生の歩み方や環境の変化を理由に、8月をもって無期限で活動を休止することを発表していた。現メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、元メンバーのRe：NO