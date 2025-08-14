8月13日にヘリコプターから撮影した、熊本県内の大雨の被災状況です。被害は深刻で、広い範囲に及んでいます。 【写真を見る】【空撮映像】濁った川、家を飲み込む土砂記録的大雨後の熊本県内 空から見る被害状況（甲佐町・八代市・上天草市） 甲佐町の上空 見えているのは緑川です。線状降水帯の発生から3日経っても水は濁っていました。 甲佐町では一家4人が土砂崩れに巻き込まれ、そのうち増田佳明さん（57）が亡