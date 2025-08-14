松竹は14日、出演者の体調不良のため、東京・新橋演舞場で上演中の舞台「華岡青洲の妻」の同日夜公演を中止にしたと発表した。さらにこの日夜には、15日の上演取りやめも決めた。松竹は公式サイトに文面をアップし、「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。今公演をめぐっては、14日夜公演の当日中止を決めた後、夜になって新た