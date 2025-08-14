物価高が叫ばれる中、夫婦二人で共働きをする世帯は少なくありません。働き方にもよりますが、夫婦双方が働いている世帯は収入源が2つ以上あるため、多少なりとも生活に余裕が出るかもしれません。 国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－」によると、日本全体の平均年収は460万円ですが、共働き世帯ではそれよりも年収が多くなる可能性が高くなります。中には1000万円を超える世帯も