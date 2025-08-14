ツインターボV8にトリプルモーターアストン マーティンとして、前例ない内容のヴァルハラ。だが視野を広げると、必ずしもそうではない。アルミ製サブフレームが組まれる、カーボン製タブシャシーのミドシップで、ツインターボエンジンにトリプルモーターという構成だからだ。【画像】ブランドらしさ健在ヴァルハラを画像でじっくりヴァルキリーと競合HVスーパーカーも全168枚ランボルギーニ・レヴエルトやフェラーリF80など