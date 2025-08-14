俳優・吉岡里帆（32）、水上恒司（26）が14日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』（29日公開）の「納涼！夕涼み試写会」に浴衣姿で登壇した。【写真】美人！髪に花がほどこされた後ろ姿を披露した吉岡里帆白地に赤い金魚がちりばめられた浴衣姿をお披露目した吉岡が登場すると、観客からは「かわいい〜」という声も。「見ていただいても良いですか？」と断りを入れてから、くるりと回転してその全貌を紹介。「ア