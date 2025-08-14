俳優の大沢たかおが主演する映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）が、通常上映345館に加え、SCREENX20館、4DX56館、ULTRA 4DX4館の計425館で公開予定であることが明らかになった（上映館数は変更の可能性あり）。【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』特報映像本作は、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじの同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」とい