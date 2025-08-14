1993年、巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック・パーク』。 それまで誰も見たことがない恐竜たちのリアルでスリリングな映像は、世界中を大興奮させた。 2015年には更にスケールアップした『ジュラシック・ワールド』が登場。再び世界を熱狂させ、 シリーズ全6作の累計世界興行収入が9400億円以上を突破する驚異的な記録を打ち立てている。 そんな不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新たな章の幕開け