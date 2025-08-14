【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は14日、米アラスカ州での米ロ首脳会談は現地時間の15日午前11時半（日本時間16日午前4時半）ごろから米軍のエルメンドルフ・リチャードソン基地で行われると明らかにした。