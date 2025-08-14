野党の中で参政党など新興政党の存在感が高まっている。与党に対抗して野党の独自法案などを成立させるには、新興政党の協力が不可欠となるためだ。野党第１党の立憲民主党は、連携に向けた難しいかじ取りを迫られている。参政の神谷代表は９日、福岡市での演説で「今回の参院選で多くの議席をいただいた。ガソリン減税や消費税（の段階的廃止）など約束したことをしっかりやっていく」と強調した。７月の参院選で躍進した参