北海道・知床の羅臼岳で登山客がクマに襲われました。安否はまだわかっていません。警察によりますと午前11時すぎ、知床半島の羅臼岳で、「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報がありました。登山客の20代とみられる男性が通報者の男性と2人でいたところ、クマに襲われてやぶの中に引きずりこまれたとみられています。男性が襲われたのは標高550メートル付近で、通報した男性は逃げて無事でしたが、襲われた男性の安否はわかって