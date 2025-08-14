岡山・赤磐市のスーパーの駐車場で目撃されたのは、車がドリフトしながらスピンする様子。真っ赤なスポーツカーが、我が物顔で危険な運転を続ける異様な光景でした。目撃者は「相当危ない運転だと思う。それたら他の車にぶつかる」と話します。赤い車は大きな音を立てながら、その場を4回転すると、何もなかったかのように駐車場をあとにしました。ようやく訪れた静寂…と思ったのもつかの間、今度は白いスポーツカーが現れ、同じ