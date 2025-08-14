県内では夏開催の二十歳の節目を祝う式典が各地で行われています。能代市では以前通りの名称の成人式が行われ、若者たちが人生の節目を仲間と共に過ごし、さらなる飛躍を誓い合いました。14日は県内3つの市町村で行われた二十歳を祝う式典。友人たちとの久しぶりの再会に笑顔があふれます。能代市の成人式には2004年度に生まれすでに二十歳となっている308人が出席しました。新成人代表永井聖さん「どんな場所でも学び努力し自らを