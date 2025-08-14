湯沢市で川に放たれたアユのつかみ取りイベントが開かれました。お盆休み中の帰省客や親子連れなどでにぎわいました。「頑張れ、頑張れ、頑張れ、両手であっーーー！あーははは、逃げられたー」アユのつかみ取りイベントは夏休み中の子どもたちに自然の中での思い出を作ってもらおうと、市民の有志などが開きました。「いたいたいたっ！よしよし！いけるいける！頑張って！よっしゃーナイス&#