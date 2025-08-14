『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!メンバー・鬼塚夏美役で知られる声優・絵森彩さんのデジタル限定写真集『光彩』（撮影：中山雅文、税込み2200円、ワニブックス）が14日より、配信されます。【写真】 絵森彩さんのデジタル限定写真集『光彩』の表紙同作は大ヒット中のセカンド写真集『生彩』（ワニブックス）の流れを汲みつつ、全カット新衣装の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ