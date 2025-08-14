14日は朝から日差しが照り付け、広島市内のプールでは子どもたちの歓声が響きました。最高気温が34℃まで上がった広島市中区。ファミリープールには子どもたちの歓声が響きました。大雨の影響で、12日までは人出もまばらだったということですが、お盆休みとも重なり、多くの人で賑わいました。■子ども「楽しい気持ち」「楽しいうれしいまた来たい」14日は府中市で36.6℃安芸太田町加計で36.1℃など、県内全