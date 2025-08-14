広島の高校生が小学生にやさしい言葉と紙芝居をつかって平和ガイドに挑戦しました。平和公園にやってきたのは広島市立広島商業高校観光ビジネスコースの生徒です。広島市の小学生に向けてやさしい言葉で伝える新しい平和ガイドに挑戦しました。■高校生「この3本のなかで被爆したアオギリはどれでしょうか」はじめに案内したのは「被爆アオギリ」です。原爆によって焼かれたアオギリが翌年の春に芽吹き、人々に生きる勇気を