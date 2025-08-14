【モデルプレス＝2025/08/14】東京・歌舞伎町「ヴェルージュ」に勤務する純恋。キャバクラで働いてお金を貯めながら、ネイリストになるためにスクールに通っている。夜の世界に飛び込み、自分と向き合う中で変化した考えも明かした。【写真】ネイルスクールに通う美人キャバ嬢◆純恋、将来の夢は海外でネイリスト中学生、高校生のときは偏差値が高い女子校に通っており「結構校則が厳しかったです」と語った純恋。親の勧めで中学受