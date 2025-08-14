国内外の高校生が広島に集い、国際平和について議論するフォーラムが8月14日から始まりました。10回目の開催となる「ひろしまジュニア国際フォーラム」には、24か国から約85人の高校生が参加しています。核兵器廃絶の専門家や被爆者の話を聞き、ディスカッションをして平和への想いを深めます。初日の14日は、ユニタール広島事務所の所長・三上知佐さんから、国連の役割や世界の課題について学んだあと、グル