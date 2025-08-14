８月１５日（金）の近畿地方は、猛烈な暑さと夕立に要注意。市街地でも雷を伴い、激しい雨の降る所がありそうです。近畿地方は引き続き太平洋高気圧に覆われて晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になるでしょう。山地を中心に雨雲や雷雲がわき立ち、市街地にも流れ込むことがありそうです。天気の急変には引き続き注意をしてください。朝の最低気温は２３〜２８℃くらい、日中の最高気温は３５℃前後の所が多