元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（33）が14日に自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つミニスカートゴルフコーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「先日、 @1piu1uguale3_golf 2026春・夏 展示会に行ってきました〜」と題して投稿。「スタイリッシュな空間にかわいいゴルフウェア・アイテムが沢山並んでいて…届くのが楽しみすぎます」と、ミニスカートゴルフコーデ姿を2枚公開した。ネットでは