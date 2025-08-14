きょう、北海道知床半島の羅臼岳で、登山中の20代の男性がクマに襲われました。襲われた男性の安否はわかっていません。記者「かなり崖の際どいところに登山客がいて、今、救助を行うところです」険しい崖の上からヘリに救助される登山者たち。男性がクマに襲われたのは世界遺産・知床半島にある標高1661メートルの羅臼岳です。きょう午前11時すぎ、羅臼岳の斜里町側で、登山客の男性から「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報が