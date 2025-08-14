複数人と共謀し、広島市内に住む女性から現金８００万円をだましとったとして配管工の男（２１）が再逮捕されました。 廿日市市の配管工の男（２１）は今年２月、複数人と共謀し広島市内に住む９０代の女性から現金８００万円をだまし取った疑いがもたれています。 警察によりますと共謀者が孫になりすまし「喫茶店で現金入りのかばんを紛失し、現金が至急必要になった」「代理の者が現金を取りに行くので渡してもらいたい」など