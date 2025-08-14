今年5月、茨城県神栖市内の公民館の倉庫からドラムセットなどの楽器類98点を盗んだとして、74歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定・アルバイト従業員の川尻敏雄容疑者（74）です。川尻容疑者は、今年5月中旬、茨城県神栖市にある公民館の倉庫からドラムセットや楽器のスタンドなどあわせて98点、60万5800円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、楽器はこの公民館を拠点に活動する地元の