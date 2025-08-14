気象台は、午後7時3分に、大雨警報（浸水害）を高槻市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・高槻市に発表 14日19:03時点大阪府では、14日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高槻市□大雨警報【発表】・浸水14日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm