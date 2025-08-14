8月14日夕方、新潟県糸魚川市の青海川の河口付近で40代の男性が流され救助されましたが、その後、死亡が確認されました。上越海上保安署などによりますと、14日午後4時すぎ、糸魚川市青海の青海川の河口付近で「石拾いをしていた人が流されている」と近くで釣りをしていた人から海上保安庁に通報がありました。流されたのは県外に住む40代の男性で、海水浴客がゴムボートで救助し心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、そ