新日本プロレス１４日の後楽園ホール大会で、タイチ（４５）と小島聡（５４）が実に１４年３か月ぶりの共闘を果たした。かつて小島軍（仮）に在籍していたタイチは、２０１１年５月福岡大会で造反。鈴木みのると共闘し鈴木軍の結成に携わった。それから実に約１４年の時を経て、今年６月から小島と同じ新日本本隊の一員となっていた。そしてこの日の第１試合では、ついにタイチと小島のタッグが実現し、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＨＳ