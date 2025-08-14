西武・高橋光成投手（２８）が１４日のソフトバンク戦（ベルーナ）の２回終了後に降板した。この試合に先発登板した高橋は２回、先頭の中村晃の打球が右腕と脇腹付近に直撃した。すぐに打球を処理して投ゴロとした高橋は、心配するベンチ方向に向かって手を挙げ大丈夫であることをジェスチャーで伝えた。トレーナーらが駆けつけ、状態を確認後に投球を続けこの回を無失点で終えたが、３回のマウンドに高橋の姿はなく西口監