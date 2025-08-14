新潟県津南町で約50万本のヒマワリが見頃を迎えています。家族連れなどが多く訪れ、鮮やかな大輪の花に魅了されていました。 【長谷川珠子アナウンサー】「津南町ではさんさんと輝く太陽のようにヒマワリが咲いています。近くで見るのも良いですが、高いところから望めば、黄色い花が一面に広がって圧巻です」約50万本のヒマワリが見頃を迎えている津南町のひまわり広場。お盆休み期間の8月14日は家族連れなどの姿が多く見