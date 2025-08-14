記録的大雨の被災地では14日も復旧作業が続いています。 ■永島由菜キャスター「熊本市役所近くの地下駐車場です。今も泥がついた車が数台残されています。最大で私の胸のあたりまであった水、排水作業が行われているきょうも5センチほどたまっています」災害の爪あとは消えません。熊本市の中心部では14日もポンプなどで排水作業が続いていました。 ■駐車場の利用者「全体は初めて(見た)。屋根しか見えてなかったか