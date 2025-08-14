サポートメンバーとしてチームを支える横浜の野中（中央）＝甲子園１４日に甲子園球場で行われた高校野球の全国選手権大会２回戦で、神奈川代表の横浜は、綾羽（滋賀）に５―１で勝利し、３回戦に駒を進めた。神奈川大会で背番号７を付け、副主将だった野中蓮珠外野手（３年）は、甲子園入り直前に２０人のベンチ入りメンバーから外れた。サポートメンバーとしてチームに帯同し、この一戦ではボールボーイとして役割を全うした。