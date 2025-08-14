『氷の微笑』などで知られるシャロン・ストーンが、3人の息子たち、25歳のローアンと20歳のライアード、19歳のクインを連れて、現地時間8月11日に開催された新作映画『Nobody2』のプレミアに来場。珍しい4ショットを披露した。【写真】ネイビーのニットドレスを纏ったゴージャスなシャロンPage Sixによると、ロサンゼルスで開かれたプレミアイベントに、長男ローアンはピンクベージュのスーツ姿、次男のライアードとクインはそ