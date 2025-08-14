１２日、朱家尖南沙風景区のビーチで遊ぶ観光客。（舟山＝新華社記者／徐碰）【新華社舟山8月14日】東中国海沿岸に位置する中国浙江省舟山市の景勝地、朱家尖南沙風景区は、夏休みの観光ピークを迎え、1日当たりの観光客数が約2万人に上った。各地から訪れた観光客の満足度を向上させるため、舟山国際砂彫刻フェスティバルや東中国海音楽キャンプビーチパーティー、夜間水泳、セーリングクルーズなど、東中国海沿岸の魅力