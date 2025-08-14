◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）西武・古賀悠斗捕手が先制の５号ソロを放った。先頭打者で迎えた３回の第１打席、大津 亮介が投じた真ん中へのカットボールを左翼席へ運んだ。直近４試合で３発と上り調子。「先取点を挙げることができてよかったです」と息をついた。