Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年8月14日は、モップが絡まらず常に清潔、全自動ステーション付きで手間いらずな、SwitchBot（スイッチボット）の「お掃除ロボット S20」がお得に登場しています。■この記事で紹介されている商品 SwitchBot ロボット掃