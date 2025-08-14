伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は5日目、準決勝戦を迎えた。9R1着で優出一番乗りを決めたのは中村雅人（44＝川口）だった。道中3番手から、まずは佐藤励をかわし、7周回目で前を行く佐藤摩弥を捉えてみせた。さすがの粘っこさだった。「前日からリング交換とクラッチ調整。今節の中では一番良かった。8周回もプラスと出たのかもしれない」と語った。川口の快速2人を追いかける厳しい展開を乗り切った