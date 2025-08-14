「フットボールアワー」の岩尾望（49）が13日に更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。体調の異変を語った。。岩尾は「3週間前に急にお腹がチクチク痛くなり始めた」と明かし、病院で診察を受けた結果、帯状疱疹と診断されたという。しかし、「ちょっと前に（千原）ジュニアさんのYouTube見てたら錦鯉の長谷川さんが結婚して生活環境が変わったストレスで帯状疱疹なったって言ってて。ジュニアさんも同じよう