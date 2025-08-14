TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の公式X（旧ツイッター）が14日に更新され、タレントのマツコ・デラックスが15日に開催予定の公開生放送「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」の出演を見合わせると発表した。同Xで「8月15日(金)開催の『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』におけるマツコ・デラックスさんの出演について、いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と伝えられた。