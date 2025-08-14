山形県内各地で14日、二十歳を祝う催しが行われました。このうち、寒河江市ではおよそ270人が大人への決意を新たにしました。「わー！」「久しぶり～」「全然気付かなかった」久しぶりの再会を喜ぶ声が聞かれたのは、山形県寒河江市で開かれた「はたちの式典」の会場です。山形県外に住む学生や社会人にも参加しやすいように毎年、お盆の時期に行われていて、ことしは271人が出席しました。「久しぶりに会った。中学生