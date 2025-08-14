お盆期間中の14日、大分県内は暑い1日となりました。 大分市の高崎山にはおさるのプールが登場しサルたちが暑さをしのいでいました。 高崎山自然動物園 ◆TOS田邉智彦アナウンサー「気持ちいいウキっ！最高だウキっ！そんな声が聞こえてきそうです。おさるのプールに入ってサルたちが涼んでいます」 大分市の高崎山自然動物園です。 お盆期間中は多くの家族連れにぎわいをみせています。 1